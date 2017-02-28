В Кировграде сотрудник Роспотребнадзора за две взятки в 70 тысяч получил 6 лет колонии

Публикации за 28.02.17

В Кировграде вынесен приговор 48-летнему сотруднику Роспотребнадзора, который за деньги закрыл глаза на антисанитарию в аптеке и стоматологии.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказался главный специалист – эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Кондратьев. Он занимался проверками в Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, а также в Нижней Салде, Кировграде и Невьянском районе.

По версии следствия, Кондратьев был замешан в двух случаях взяточничества. Первый касался аптеки № 188 в Верхнем Тагиле. Чиновник выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм – организация, в том числе, применяла воду ненадлежащего качества, и предложил руководству учреждения «забыть» об этом за 50 тысяч рублей. «Договоренность была достигнута, передача денег была назначена на утро 9 июня 2016 года в помещении аптеки», – уточнили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Чуть ранее, в марте 2016 года, сотрудник Роспотребнадзора проверял клинику по лечению зубов ООО «Дентакс» в том же городе. Здесь взятка оказалась меньше – 20 тысяч. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области летом прошлого года отмечали, что руководство аптеки после поступившего от санврача предложения обратилось в полицию, при получении денег Кондратьев был задержан. Директор стоматологии написал заявление в прокуратуру, то есть тоже добровольно рассказал о преступлении. Поэтому владельцы обеих компаний за дачу взятки наказания не понесли.

Сотрудник Роспотребнадзора в ходе предварительного следствия свою вину признал. По итогам судебного разбирательства он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки за незаконное бездействие»). Ему назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 1,2 миллиона рублей. «Необходимо отметить, что в ходе расследования дела в деятельности руководства территориального отдела Роспотребнадзора были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, что, по мнению следствия, создало питательную среду для совершения обвиняемым преступлений. По данному поводу следователем СКР внесено представление», – заключают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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