Активисты Екатеринбурга встретятся ночью, чтобы обсудить будущее города и объединить интересы

Публикации за 28.02.17

В Екатеринбурге 3 марта впервые пройдет «Ночь городских сообществ». На форуме встретятся самые активные жители города, которые могут предложить свои проекты по улучшению жизни в разных сферах. Уже зарегистрировались краеведы, дизайнеры, урбанисты и борцы за историю. Высказать свое мнение по поводу будущего Екатеринбурга сможет каждый.

«Ночь городских сообществ» пройдет в Екатеринбурге впервые. Урбанисты встретятся 3 марта поздно вечером в Свердловской киностудии, чтобы познакомиться: узнать, какие группы и сообщества уже существуют в городе, чем они занимаются – и, возможно, объединить свои идеи и усилия в работе над разными проектами.

«Сохранение культурного наследия, создание комфортной городской среды, проведение танцевальных вечеров, огненных шоу, радиопостановок, подводная художественная съемка, раздельный сбор мусора и охрана природы – это далеко не полный список того, чему жители Екатеринбурга считают необходимым посвящать свое свободное время. Мы предлагаем в формате краткой презентации рассказать о том, чем кто занимается, как меняет город к лучшему, какие трудности испытывает. Участники расскажут как можно участвовать в их проектах и может быть именно с этими людьми вы сможете реализовать очень яркий и полезный городу проект», – рассказали организаторы «Ночи».

На данный момент для участия уже зарегистрировались известные в Екатеринбурге «сообщества»: PODELNIKI, Фонд независимого кино «Манифест 16», УОЛЕ, «Курилка Гутенберга» Екатеринбург, «Удобный город», Фонд помощи животным, «Зеленая эволюция», Город Pro и другие – всего более 30 групп. Обсуждать предлагают местное краеведение, сохранение исторического наследия Екатеринбурга, культурные проекты и так далее.

Зарегистрироваться для участия в «Ночи городских сообществ» может каждый, заполнив заявку по ссылке. Вход на мероприятие свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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