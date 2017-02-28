Тагильчанин обнаружил в банке с зеленым горошком ящерицу (ФОТО)

Публикации за 28.02.17

Житель Нижнего Тагила купил в алкомаркете банку консервированного зеленого горошка. Но кроме овоща в упаковке оказалось и мясо – целая ящерица.

Согласно фото, сделанным Виталием Садриевым, пресмыкающееся оказалось в банке горошка бренда «На грядке». Продукт с маринованной ящерицей тагильчанин, по его словам, купил в магазине «Красное и белое».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

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