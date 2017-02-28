В Екатеринбург прибыло сто тонн цветов к 8 Марта (ВИДЕО)

В Екатеринбург прибыл авиагруз с цветами из Чехии весом в сто тонн.
Как передает корреспондент NDNews.ru, к празднику 8 Марта еженедельно в аэропорт Кольцово прибывает по три борта с цветами – это, как правило, рейсы из Чехии, Голландии и Южной Америки. Сейчас цветы тщательно проверяют в грузовом терминале аэропорта.
К сожалению, нередко в Россию импортируют розы вместе с жучками-паразитами, способными заразить целую партию. Речь идет о западном цветочном калифорнийском трипсе и табачной белокрылке. За этот год пришлось уничтожить 3605 штук срезов цветов, в том числе 500 – на прошлой неделе. Из-за паразитов стебли на цветах искривляются, а бутоны деформируются.
Видео о работе цветочной инспекции смотрите на нашем канале.
Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»
Екатеринбург. Другие новости 28.02.17
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