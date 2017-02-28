В доме-мемориале летчика-аса Речкалова фиктивно регистрировали людей

Публикации за 28.02.17

В Свердловской области направлено в суд уголовное дело о фиктивной регистрации в доме-мемориале, в котором родился и вырос летчик-ас, дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов. Здание давно уже было передано властям для реализации уникального музейного проекта, но владелец незаконно вписал в него женщину и двух детей.

Как сообщила NDNews.ru помощник свердловского прокурора Марина Канатова, Ирбитская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Никиты Шалыгина. Ему вменяется ст.322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация граждан по месту жительства в жилом помещении»). В ходе расследования было установлено, что Шалыгин является собственником дома в поселке Зайково Иртитского района, в котором родился и вырос дважды герой Советского Союза Григорий Речкалов. В связи с празднованием 95-летия со дня рождения летчика-аса чиновники решили несколько лет назад создать мемориальный комплекс его имени.

«В июне 2014 года Шалыгин дал письменное согласие администрации Ирбитского МО на разбор и перенос жилого дома, расположенного в поселке Зайково. Обвиняемый был в курсе, что здание перенесут в другое место, – уточнила собеседница агентства. – В феврале 2016 года к Шалыгину обратился его знакомый с просьбой помочь в регистрации женщины и ее двух детей. Шалыгин, зная, что дом передан в мемориальный комплекс, решил помочь своим знакомым. Находясь в нотариальной конторе, он дал согласие на регистрацию в несуществующем доме». В дальнейшем на основании нотариально заверенного заявления от собственника женщина подала заявление на регистрацию себя и своих детей, которые фактически проживают в Екатеринбурге, в УФМС РФ по Свердловской области.

По информации Канатовой, уголовное дело направлено в Ирбитский федеральный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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