«Урал» вышел в полуфинал Кубка России / «Шмели» отыгрались с 0:3 и победили «Краснодар» в серии пенальти

Публикации за 28.02.17

В России состоялся первый матч 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром». Поединок закончился со счетом 4:3 в пользу екатеринбургской команды. Подопечные Александра Тарханова отыгрались, проигрывая по ходу игры 0:3.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в последний день календарной зимы российский футбол завершил свои каникулы. К сожалению, погодные условия не позволили провести сегодняшнюю игру в Екатеринбурге, как это планировалось изначально. Чиновники из РФПЛ и РФС вынесли вердикт, что поле «СКБ-Банк Арены» не соответствует нормам, и вдобавок запретили «Уралу» принимать соперника на альтернативной площадке – в крытом футбольном манеже. По согласию сторон игру вынужденно перенесли в Краснодар.

Хозяева являлись явными фаворитами кубкового противостояния, сыграв уже два матча в Лиге Европы и пройдя турецкий «Фенербахче». «Урал» лишь провел игры Кубка ФНЛ, заняв в турнире только шестое место, и по факту ведет борьбу за выживание в чемпионате России. В результате «Краснодар» начал оправдывать ожидания болельщиков с самого начала встречи, забив «Уралу» к 33-й минуте три безответных мяча. В концу первого тайма новичок «оранжево-черных» Владимир Ильин сократил отставание, а во втором тайме екатеринбуржцы начали показывать уже совсем другой футбол. Больше атакуя и более тщательно защищая свои ворота, «Урал» смог сравнять счет благодаря дублю Эрика Бикфалви, перешедшего в стан «шмелей» из «Томи». Удача тоже была на стороне «шмелей» – пенальти в их ворота в концовке игры не реализовал бывший одноклубник Федор Смолов, проведя удар выше ворот.

Уже в дополнительное время «Урал» остался в меньшинстве, но сумел сохранить ничью по ходу овертайма. В результате победитель определялся в серии пенальти, где удачливее оказались екатеринбуржцы. Определяющим стал очередной промах нападающего «быков» Федора Смолова. Итоговый счет на табло – 4:3. В полуфинале «Урал» сыграет с победителем пары «Рубин» – «Сибирь».

Добавим, что «Шмели» участвовали во всех розыгрышах Кубка России, и их выступление в турнире до последнего времени оставляло желать лучшего. Высшим достижением клуба стал выход в полуфинал в сезоне-2007/08, где «Урал» встречался все с «Амкаром». Тогда екатеринбуржцы проиграли со счетом 0:1 и не вышли в финал. Дважды «Урал» доходил до 1/4 финала, рубеж 1/8 финала до этого года екатеринбуржцы преодолевали только трижды из 23 раз.

Так, в 2015 году екатеринбургский клуб в 1/8 проиграл ЦСКА, в 2014-ом в 1/16 финала проиграл «Крыльям Советов». В сезоне-2013/14 «шмели» по пенальти уступили «Тосно». За год до этого – махачкалинскому «Анжи», а до этого – казанскому «Рубину». В 2010-м «оранжево-черные» вовсе сенсационно (впрочем, как и в 2013-ом) выбыли из борьбы за кубок. Являясь фаворитом встречи, уральская команда в 1/32 финала проиграла клубу «Горняк» из второго дивизиона со счетом 3:2.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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