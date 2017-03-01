Березовский «черный лесоруб» отправится в колонию строгого режима

Публикации за 01.03.17

В Березовском осуждены три «черных лесоруба», которые вместе вырубили 64 сосны на территории Березовского участкового лесничества. Один из них отправится в колонию строгого режима, двое других осуждены условно.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Соседова, Александра Абызова, Вячеслава Тимина. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). С 22 августа по 2 сентября 2016 года сообщники срубили 64 сосны объемом свыше 118 куб. м. Государственному лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб, превышающий 900 тыс. рублей.

Суд назначил Соседову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строго режима, Александру Абызову и Вячеславу Тимину – 2 года 6 месяцев и 3 года соответственно (условно) с испытательным сроком 2 года каждому. Кроме того, суд взыскал с подсудимых сумму ущерба в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил.

Березовский, Служба информации РИА «Новый День»

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