Вынесен приговор санитарке дома-интерната на Ляпустина / По вине женщины погибла девочка-инвалид

Публикации за 01.03.17

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор сотруднице дома-интерната для умственно отсталых детей на улице Ляпустина. Женщина не уследила за девочкой – инвалидом, в результате чего ребенок утонул.

Как сообщила сегодня NDNews.ru помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на скамье подсудимых оказалась санитарка учреждения Эльмира Нигматьянова. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Основанием для возбуждения дела стала гибель воспитанницы во время купания. Трагедия произошла утром 11 января 2016 года в душевой комнате интерната, куда санитарка привела 8-летнюю девочку-инвалида из отделения «Милосердие». Женщина положила ребенка в ванну, не предупредив об этом другую сотрудницу учреждения, которая в тот момент мыла другого ребенка. После того, как санитарка ушла, девочка захлебнулась.

Суд по результатам судебного следствия назначил Эльмире Нигматьяновой наказание в виде 1 года ограничения свободы. Было учтено, что в действиях женщины не было отягчающих обстоятельств, уголовно наказуемое преступление она совершила впервые.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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