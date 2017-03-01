В Свердловской области плодятся юридические конторы, оказывающие липовые услуги (ВИДЕО)

Публикации за 01.03.17

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В Екатеринбурге в кризис появились юридические агентства, предоставляющие липовые услуги – по типу риэлтерского агентства.

Корреспондент NDNews.ru побеседовал с бывшим рабочим Халитом Хубатуллиным. Он получил травму на стройке: на его коллегу – стропальщика рухнула балка, Хубатуллин бросился на помощь, чтобы ее поднять. В результате получил травму позвоночника, исключающую дальнейшую работу в строительстве – защемление нерва между третьим и четвертым позвонком. Лечился около года, его выселили из жилья, предоставляемого предприятием. Чтобы добиться справедливости, Хубатуллин обратился в юридическую фирму, где для начала с него взяли оплату в размере 31 тыс. рублей. После чего никаких эффективных действий со стороны юристов не последовало.

Позже, вниматльно изучая договор, Хубатуллин обнаружил, что, подписывая его, фактически оплатил не представительство… а подбор представителя своих интересов. Это напоминает схемы недобросовестных агентств, в кризис 2008 года предлагавших выгодные сделки по съему жилья, а реально в договорах прописывали лишь «информационные услуги» о предоставлении данных о рынке жилья.

Рабочий стал судиться с юрагентством, суд встал на его сторону – присудив ему компенсацию в размер 64 000 рублей. Представитель же истца не склонен считать, что речь идет о мошеннических действиях, но отмечает определенную тенденцию.

«Действительно, в договоре, по сути, речь шла об услугах кадрового характера. В области у нас начинают появляться юридические компании, которые нередко, пользуясь низкой грамотностью клиента, вообще выполняют свои обязанности своеобразно. Порой даже не посещая суды. Только у нас уже три подобных дела», – рассказал руководитель адвокатского бюро Андрей Кацайлиди.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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