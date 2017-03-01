NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.03.17

В Свердловской области плодятся юридические конторы, оказывающие липовые услуги (ВИДЕО)

В Свердловской области плодятся юридические конторы, оказывающие липовые услуги (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в кризис появились юридические агентства, предоставляющие липовые услуги – по типу риэлтерского агентства.

Корреспондент NDNews.ru побеседовал с бывшим рабочим Халитом Хубатуллиным. Он получил травму на стройке: на его коллегу – стропальщика рухнула балка, Хубатуллин бросился на помощь, чтобы ее поднять. В результате получил травму позвоночника, исключающую дальнейшую работу в строительстве – защемление нерва между третьим и четвертым позвонком. Лечился около года, его выселили из жилья, предоставляемого предприятием. Чтобы добиться справедливости, Хубатуллин обратился в юридическую фирму, где для начала с него взяли оплату в размере 31 тыс. рублей. После чего никаких эффективных действий со стороны юристов не последовало.

Позже, вниматльно изучая договор, Хубатуллин обнаружил, что, подписывая его, фактически оплатил не представительство… а подбор представителя своих интересов. Это напоминает схемы недобросовестных агентств, в кризис 2008 года предлагавших выгодные сделки по съему жилья, а реально в договорах прописывали лишь «информационные услуги» о предоставлении данных о рынке жилья.

Рабочий стал судиться с юрагентством, суд встал на его сторону – присудив ему компенсацию в размер 64 000 рублей. Представитель же истца не склонен считать, что речь идет о мошеннических действиях, но отмечает определенную тенденцию.

«Действительно, в договоре, по сути, речь шла об услугах кадрового характера. В области у нас начинают появляться юридические компании, которые нередко, пользуясь низкой грамотностью клиента, вообще выполняют свои обязанности своеобразно. Порой даже не посещая суды. Только у нас уже три подобных дела», – рассказал руководитель адвокатского бюро Андрей Кацайлиди.

Видеоисторию смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

АУИПИК снова не смог сдать в аренду памятник конструктивизма на площади Первой Пятилетки (ФОТО). / Вынесен приговор санитарке дома-интерната на Ляпустина. По вине женщины погибла девочка-инвалид. / РАО: задержки с выплатами возникли из-за проверки баз данных, в которых было много «фиктивных» авторов. Деньги начнут поступать на счета реальных авторов уже сегодня.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter