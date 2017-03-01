NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.03.17

Грузоперевозчика из Новоуральска подозревают в неуплате налогов на 11 млн рублей

Грузоперевозчика из Новоуральска подозревают в неуплате налогов на 11 млн рублей

В Новоуральске возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего директора транспортной компании, которая занимается грузоперевозками по Среднему Уралу и России. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, в 2013-2014 годах руководитель предоставил в органы ФНС России налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, тем самым он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 11 миллионов рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, преступление выявлено налоговыми органами в ходе выездной проверки. Впоследствии информация об этом поступила в органы СКР, которые возбудили уголовное дело.

По уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается имущество, за счет которого впоследствии может быть решен вопрос о возмещении ущерба государству.

Новоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Новоуральск. Другие новости 01.03.17

Эксперимент в дагестанской школе: дети не знают математику из-за лени и зашоренности учителей. / Размеры штрафов за нарушение ПДД привяжут к биографии водителя. Нововведения начнут действовать с 1 апреля 2017 года. / «Пассажирка», «Бернарда Альба», «Фальшивый купон» и другие – жюри выбрало 18 спектаклей для фестиваля «Браво!-2016» (ФОТО, ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter