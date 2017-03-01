Грузоперевозчика из Новоуральска подозревают в неуплате налогов на 11 млн рублей

Публикации за 01.03.17

В Новоуральске возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего директора транспортной компании, которая занимается грузоперевозками по Среднему Уралу и России. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, в 2013-2014 годах руководитель предоставил в органы ФНС России налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, тем самым он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 11 миллионов рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, преступление выявлено налоговыми органами в ходе выездной проверки. Впоследствии информация об этом поступила в органы СКР, которые возбудили уголовное дело.

По уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается имущество, за счет которого впоследствии может быть решен вопрос о возмещении ущерба государству.

Новоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Новоуральск. Другие новости 01.03.17

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