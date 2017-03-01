В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, после которого 4-летний малыш впал в кому

Публикации за 01.03.17

Автоинспекторы ведут поиск очевидцев дорожной аварии на Сортировке, после которой 4-летний малыш впал в кому. Особенно просят откликнуться тех, у кого в автомобиле есть видеорегистратор.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе управления ГИБДД по уральской столице, авария произошла в минувший вторник напротив дома № 26 по улице Технической. Водитель Renault Logan, двигаясь в сторону улицы Надеждинской, наехал на 4-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. По предварительным данным, ребенок вырвался из рук матери и перебегал дорогу на красный свет по «зебре». В данный момент малыш находится в состоянии комы в реанимационном отделении детской больницы № 9.

«В настоящее время выясняются обстоятельства этого ДТП. Сотрудники ГИБДД обращаются к очевидцам происшествия, в том числе к водителям автомобилей, чьи видеорегистраторы могли заснять момент наезда, с просьбой позвонить в ГИБДД Екатеринбурга, – отмечают в ведомстве, уточняя, что звонить можно по телефонам+7 (343) 263-19-02, +7 950 640 08 00. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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