NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.03.17

В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, после которого 4-летний малыш впал в кому

В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, после которого 4-летний малыш впал в кому

Автоинспекторы ведут поиск очевидцев дорожной аварии на Сортировке, после которой 4-летний малыш впал в кому. Особенно просят откликнуться тех, у кого в автомобиле есть видеорегистратор.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе управления ГИБДД по уральской столице, авария произошла в минувший вторник напротив дома № 26 по улице Технической. Водитель Renault Logan, двигаясь в сторону улицы Надеждинской, наехал на 4-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. По предварительным данным, ребенок вырвался из рук матери и перебегал дорогу на красный свет по «зебре». В данный момент малыш находится в состоянии комы в реанимационном отделении детской больницы № 9.

«В настоящее время выясняются обстоятельства этого ДТП. Сотрудники ГИБДД обращаются к очевидцам происшествия, в том числе к водителям автомобилей, чьи видеорегистраторы могли заснять момент наезда, с просьбой позвонить в ГИБДД Екатеринбурга, – отмечают в ведомстве, уточняя, что звонить можно по телефонам+7 (343) 263-19-02, +7 950 640 08 00. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

Грузоперевозчика из Новоуральска подозревают в неуплате налогов на 11 млн рублей. / Эксперимент в дагестанской школе: дети не знают математику из-за лени и зашоренности учителей. / Размеры штрафов за нарушение ПДД привяжут к биографии водителя. Нововведения начнут действовать с 1 апреля 2017 года.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter