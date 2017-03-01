Прогнозы сбываются? Совфед освободил для Юрия Пономарева должность в ЮФО

Публикации за 01.03.17

Совет Федерации сегодня, 1 марта, освободил от занимаемой должности заместителя генерального прокурора РФ Сергея Воробьева, курировавшего работу надзорного ведомства в Южном федеральном округе. Об этом NDNews.ru сообщили в пресс-службе Совфеда РФ.

В заключении комитета по конституционному законодательству и госстроительству уточняется, что Воробьев освобожден от должности «на основании поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры Российской Федерации в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» по представлению президента РФ. Вопрос об освобождении Воробьева вносил на заседание полпред президента РФ в высшей палате российского парламента Артур Муравьев. В итоге сенаторы утвердили вопрос большинством голосов.

Стоит напомнить, что с 7 февраля полномочия Сергея Воробьева временно переданы 54-летнему заместителю генпрокурора России в УрФО Юрию Пономареву. По официальной информации, озвученной Генпрокуратурой РФ ранее, командировка продлится до 10 марта, Пономарев при этом, находясь в Ростове-на-Дону, продолжает исполнять свои обязанности по УрФО. Впрочем, как отмечали в разговорах с NDNews.ru источники в правоохранительных органах, его кураторство в ЮФО в скором времени может приобрести иной статус. С самого начала не исключалось, что командировка Пономарева в Южный округ станет последней – ЮФО станет для него постоянным местом пребывания. И сегодняшняя отправка на пенсию Воробьева – очередное подтверждение этому тезису.

Попадание в ротацию кадров наблюдатели объясняют относительным бездействием надзорного ведомства Пономарева на громкие дела в Свердловской и Челябинской областях. На территории последней к таким относят «уголовки», возбужденные с подачи экс-руководителя местного УФСБ Игоря Ахримеева, которые многие называют заказными. Среди них – дела против экс-сенатора Константина Цыбко, экс-вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова и т.д. В случае, если Пономарев покинет пост руководителя генпрокуратуры РФ в УрФО, его место прочат государственному советнику юстиции 2 класса Юрию Турыгину, который в настоящее время работает в должности начальника управления ГП РФ в УрФО.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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