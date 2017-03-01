Впихнуть невпихуемое. Козицын собирается построить дворец в центре Екатеринбурга

Публикации за 01.03.17

Представители УГМК сообщили о том, что в ближайшие пару месяцев в центре Екатеринбурга может быть развернута гигантская стройка. Андрей Козицын намерен возвести в уральской столице дворец для хоккеистов на 15 тысяч мест. Правда, где конкретно, медники пока темнят.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, в которой выступает екатеринбургский клуб «Автомобилист», у команды города-миллионника должна быть арена вместительностью не меньше 12 тысяч человек. Пока что екатеринбуржцы теснятся в КРК «Уралец», который способен принять не больше 5,5 тысячи зрителей. И разговоры о строительстве нового дома для хоккейного клуба шли давно. Меняющиеся президенты клуба показывали проекты, подписывали соглашения с властями, даже несколько раз объявлялось о скором начале строительства. Однако пока до дела не дошло.

Сегодня в очередной раз было сказано о старте возведения новой хоккейной арены. Об этом на пресс-конференции по итогам сезона заявил президент «Автомобилиста» и глава УГМК Андрей Козицын. По его словам, площадка выбрана в центре – на примете у медников три участка. Но какие – не сообщается. Известно, что площадка будет не меньше 8 Га. Рядом должна быть транспортная инфраструктура. «В течение марта-апреля выберем площадку и объявим о начале процесса организации строительства. На самом деле это будет дворец-трансформер, проект очень интересный», – сказал Козицын.

Среди ранее обсуждавшихся проектов арены, рассматривались площадки на Экспо-бульваре (рядом с выставочником, где проходит «Иннопром» и где губернатор Куйвашев не оставляет затеи построить еще и конгресс-холл за 3 млрд рублей) и в Зеленой Роще – там находится нынешняя домашняя площадка «Автомобилиста». По данным NDNews.ru, медники не рассматривают глобальной реконструкции «Уральца», так что эта площадка отпадает. В отличие от площадки на Экспо. Также среди вариантов, по слухам, и территория Екатеринбург-сити. Правда, неясно, откуда там взяться восьми гектарам. Впрочем, с учетом предстоящего строительства храма-на-воде на сваях в акватории городского пруда, подобные границы для девелоперов не в счет.

Как напоминает NDNews.ru, одним из самых логичных вариантов размещения новой арены был бы пустующий много лет участок в границах улиц Белинского, Тверитина и Фурманова. Пустырь на берегу Исети никак не застроят. Ходят слухи, что на территории раньше размещался не то скотомогильник, не то захоронение химических отходов, из-за чего это не лучший вариант для размещения хоть жилого, хоть спортивного объекта. Тем не менее, этот участок с точки зрения размещения арены был бы не самым плохим вариантом (при условии строительства и парковки).

Еще одна площадка – территория, где много лет планировали построить дворец водных видов спорта, в районе улиц Щорса и Шмидта. Там намеревались заполнить спортивной и сопутствующей инфраструктурой больше 30 Га. Анонсировалось четыре бассейна и тренировочные залы, однако проект так и не был запущен – в него вложили 5 млн, после чего все заглохло, потому что власти никак не могли решить, кто должен оплачивать стройку. С учетом того, что участок расположен совсем рядом с ЦПКиО, где в 2018 году будет размещаться фан-зона ЧМ по футболу, можно предположить, что инфраструктуру тут будут развивать за казенный счет, и строителям арены не придется тратиться на нее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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