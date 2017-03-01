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Екатеринбург

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Публикации за 01.03.17

На Среднем Урале стало больше белок и тетеревов

На Среднем Урале стало больше белок и тетеревов

В Свердловской области стало больше тетеревов и белок. К такому выводу пришли сотрудники Висимского биосферного заповедника по итогам зимних маршрутных учетов.

Самка тетерева
Самка тетерева

Как сообщили сегодня NDNews.ru в администрации заповедника, рост поголовья обыкновенной белки стал следствием хорошего урожая семян ели в прошлом году. «Основной рацион белки – семена хвойных деревьев, шляпочные грибы, орехи. Благодаря теплому лету 2016 года корма для белки было достаточно», – говорят в заповеднике.

Беличья «столовая»
Беличья «столовая»

На учетах также были встречены глухари, тетерева, рябчики и много лунок, в которых они ночевали. По данным зоологов, численность этих видов птиц за последние годы также возросла. Однако следы белки и представителей семейства тетеревиных не самые многочисленные.

Следы белки
Следы белки

«На всех учетных маршрутах абсолютно преобладали следы зайца-беляка. В хорошую погоду зайцы оставляют на снегу сложно переплетенные цепочки следов, разобраться в которых бывает очень трудно. Любят зайцы использовать для передвижения лыжни-коридоры, оставляемые учётчиками», – рассказали научные сотрудники Висимского заповедника.

Следы зайца
Следы зайца

В восточной части заповедника сразу через несколько учетных участков проследовали волки. По оставленным следам жизнедеятельности можно сказать, что у них начался брачный период.

Следы волка
Следы волка

В местах постоянного проживания следами на снегу проявили себя также лесная куница, колонок, горностай, ласка. На реках Каменка и Сулем встречены следы норки, в долинах водоемов вновь отметились лоси.

Фото специалистов Висимского заповедника

Лось оставил отметины на стволе пихты
Лось оставил отметины на стволе пихты
Лунка тетерева
Лунка тетерева

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

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