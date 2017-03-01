На Среднем Урале стало больше белок и тетеревов

Публикации за 01.03.17

В Свердловской области стало больше тетеревов и белок. К такому выводу пришли сотрудники Висимского биосферного заповедника по итогам зимних маршрутных учетов.

Самка тетерева

Как сообщили сегодня NDNews.ru в администрации заповедника, рост поголовья обыкновенной белки стал следствием хорошего урожая семян ели в прошлом году. «Основной рацион белки – семена хвойных деревьев, шляпочные грибы, орехи. Благодаря теплому лету 2016 года корма для белки было достаточно», – говорят в заповеднике.

Беличья «столовая»

На учетах также были встречены глухари, тетерева, рябчики и много лунок, в которых они ночевали. По данным зоологов, численность этих видов птиц за последние годы также возросла. Однако следы белки и представителей семейства тетеревиных не самые многочисленные.

Следы белки

«На всех учетных маршрутах абсолютно преобладали следы зайца-беляка. В хорошую погоду зайцы оставляют на снегу сложно переплетенные цепочки следов, разобраться в которых бывает очень трудно. Любят зайцы использовать для передвижения лыжни-коридоры, оставляемые учётчиками», – рассказали научные сотрудники Висимского заповедника.

Следы зайца

В восточной части заповедника сразу через несколько учетных участков проследовали волки. По оставленным следам жизнедеятельности можно сказать, что у них начался брачный период.

Следы волка

В местах постоянного проживания следами на снегу проявили себя также лесная куница, колонок, горностай, ласка. На реках Каменка и Сулем встречены следы норки, в долинах водоемов вновь отметились лоси.

Фото специалистов Висимского заповедника

Лось оставил отметины на стволе пихты

Лунка тетерева

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