Дорожники пообещали отремонтировать Тюменский, Пермский и Челябинский тракты

Публикации за 01.03.17

Начальник ФКУ «Уралуправтодор» рассказал, какие трассы будут отремонтированы в Свердловской области в наступившем году.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции Алексей Борисов, на трассе Пермь – Екатеринбург в этом году будут ремонтироваться участки на 169-187 км, должно появиться освещение на автобусных остановках, начнется проектирование на участке 187-232 км. Также заменят тонкий слой покрытия на участке 260-276 км, отремонтируют 276-326 км, 312-326 км. Завершится установка фонарей на въезде в Екатеринбург.

На трассе Челябинск – Екатеринбург в 2017 году будет ремонтироваться участок 138-143 км, также началось проектирование для ремонта участка 130-136 км и 143-183 км, их планируется реконструировать уже в 2018-2019 годах.

На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень, где из-за глубокой колеи водители часто попадают в аварии, будет проведен ремонт полотна на выезде из Екатеринбурга.

Кроме того, начнётся проектирование участка в обход Белоярки и Богдановича – уже подана заявка на инженерный обход, разработка закончится в 2019 году, строительство обхода запланировано на 2019-2023 годы. «Там постоянные пробки у железнодорожного переезда. В летний период люди иногда по пять часов стоят ждут. Вопрос, что называется, назрел», – прокомментировал начальник ФКУ «Уралуправтодор».

Отметим, что бюджет ФКУ на 2017 год составляет около 16,5 млрд рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

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