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Екатеринбург

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Публикации за 01.03.17

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали «Бургер Кинг»

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали «Бургер Кинг»

В Екатеринбурге судебные приставы закрыли помещение ресторана быстрого питания «Буркер Кинг», который располагается в старинном особняке на углу улиц Вайнера и Куйбышева. Запрет на работу общепита связан с иском прокуратуры в Ленинский районный суд.

Заведение располагается в жилом доме начала ХХ века, имеющем статус объекта культурного наследия (доходный дом М. М. Денисова). Ранее владелец здания переделал его под ресторан, не согласовав с Госохраной. Прокуратура Ленинского района подала иск о приостановлении работы общепита, и суд согласился с этим требованием. Кроме того, прокуратура подала иск о принуждении собственника восстановить объект культурного наследия в соответствии с требованиями охранного обязательства.

Сегодня приставы исполнили решение суда. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления ФССП, дверь заведения была опечатана. Посетители покинули помещение, а персонал ресторана беспрекословно забрал вещи и оставшиеся продукты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

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