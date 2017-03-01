В выходные из-за ярмарки на два дня закроют парковку на площади 1905 года

Публикации за 01.03.17

На площади 1905 года в эти выходные пройдет первая в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка. Уже в пятницу вечером там нельзя будет оставить машину.

Как передает корреспондент NDNews.ru, торговля будет идти два дня – 4 и 5 марта с 09:00 и до 16:30. В связи с проведением ярмарки парковку на площади 1905 года закроют. Оставить свою машину там нельзя будет уже с 19:00 пятницы, 3 марта, до 18:00 воскресенья, 5 марта, сообщили сегодня в пресс-службе администрации города. Парковочные места для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, останутся на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского.

Заявки на участие в ярмарке уже подали 90 предприятий и компаний со всего региона. «Свою продукцию представят как местные селяне, так и их коллеги из Асбеста, Берёзовского, Каменска-Уральского, Богдановича, Ирбита, Нижнего Тагила, Серова, Нижних Серег, поселка Арти и ряда других населенных пунктов Свердловской области. Также выращенные своими руками вкусности в столицу Урала привезут представители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Перми и Тюмени», – отмечают в мэрии. На торговой площадке также будет организована продажа блинов, пирогов, пряников, плюшек и чая.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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