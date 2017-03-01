NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.03.17

В выходные из-за ярмарки на два дня закроют парковку на площади 1905 года

В выходные из-за ярмарки на два дня закроют парковку на площади 1905 года

На площади 1905 года в эти выходные пройдет первая в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка. Уже в пятницу вечером там нельзя будет оставить машину.

Как передает корреспондент NDNews.ru, торговля будет идти два дня – 4 и 5 марта с 09:00 и до 16:30. В связи с проведением ярмарки парковку на площади 1905 года закроют. Оставить свою машину там нельзя будет уже с 19:00 пятницы, 3 марта, до 18:00 воскресенья, 5 марта, сообщили сегодня в пресс-службе администрации города. Парковочные места для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, останутся на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского.

Заявки на участие в ярмарке уже подали 90 предприятий и компаний со всего региона. «Свою продукцию представят как местные селяне, так и их коллеги из Асбеста, Берёзовского, Каменска-Уральского, Богдановича, Ирбита, Нижнего Тагила, Серова, Нижних Серег, поселка Арти и ряда других населенных пунктов Свердловской области. Также выращенные своими руками вкусности в столицу Урала привезут представители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Перми и Тюмени», – отмечают в мэрии. На торговой площадке также будет организована продажа блинов, пирогов, пряников, плюшек и чая.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали «Бургер Кинг». / Суд по делу главного коммунальщика Белоярки отложили до конца марта. / Дорожники пообещали отремонтировать Тюменский, Пермский и Челябинский тракты.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter