Люди-светлячки растопили зиму: подростки с аутизмом в Екатеринбурге показали на сцене «Снежную королеву» (ФОТО)

Публикации за 01.03.17

Подростки с расстройством аутического спектра, которые уже полгода участвуют в проекте #ЗаЖивое Театра юного зрителя, сегодня впервые выступили перед настоящими зрителями. В клубе EverJazz прошла музыкальная читка сказки «Снежная королева», в которой главные роли исполнили особые ребята. Сидящие в темноте сцены в касках с фонариками, они напомнили светлячков.

Напомним, #ЗаЖивое – инклюзивный театральный проект Театра юного зрителя. С октября здесь занимаются 10 подростков с расстройством аутического спектра. Ребят обучают контактной импровизации, речи, вокалу, танцу, театральному мастерству. У каждого из них – свой личный партнер-тьютор – наставник и помощник, который помогает осваивать актерскую профессию. Итогом #ЗаЖивое должен стать спектакль, который поставят на сцене ТЮЗа с участием профессиональных актеров и ребят из проекта.

Сегодня на сцене джаз-клуба EverJazz участники #ЗаЖивое презентовали зрителю промежуточный результат работы – устроили читку сказки «Снежная королева» в сопровождении живой музыки. Главные роли в сказке сыграли особые дети. У каждого из них свой взгляд на знакомую всем историю, поэтому они расставляют акценты и ударения совсем не так, как вы привыкли слышать. Герда, например, проявляет отвагу и решительность и в вопросительных предложениях скорее утверждает и настаивает. Снежная королева не столько злая, сколько по-настоящему замороженная и отстраненная. Кай еще совсем ребенок. Подростки в восторге от маленького разбойника, ворона и принцессы, а на выход Королевы дружно изображают вьюгу. Лиц из зрительного зала почти не видно – на всех артистах надеты шапки с фонариками. И кажется, что на сцене светлячки, которые хотят в первый день весны растопить зиму своей добротой. И у них это получается.

«Распределение ролей прошло как-то само собой, мы отталкивались от характеров ребят. Роль Герды подошла Соне, роль Кая отдали Ване и Егору (один играет Кая до заморозки, второй – после). Были небольшие проблемы с Ильей, который играет оленя. Он в жизни очень веселый и восторженный и на первых репетициях прям радостно кричал: «Это мое северное сияние!», а потом из-за волнения стал все более и более робким. Но уже сегодня, на показе для зрителей, мы увидели большой прогресс: на последних репликах он раскрепостился», – рассказал NDNews.ru режиссер читки Дмитрий Зимин, который является постоянным участником проекта.

По его словам, особенности ребят привносят много нового в саму сказку.

«Я сразу на репетициях сказал тьюторам: мы не будем поправлять ударения, произношение. Это – ваши партнеры по сцене. Они вам задают правила игры. Подстраивайтесь! В итоге получилось необычно. Мы привыкли слышать эту сказку так, как привыкли, у нас много штампов. А здесь нужно прислушиваться и вслушиваться», – говорит Зимин.

Музыкальное сопровождение на текст сказки в исполнении особых ребят легло гармонично. Классика, шаманские напевы – каждый мотив подбирался под героев и под эпизоды. Ребят с музыкой знакомили постепенно.

«Например, сцена с вороном. Мы сначала устраивали обсуждение – как выглядит ворон? Какой у него характер? Потом давали ребятам послушать музыку, тему ворона. И еще раз обсуждали – какой ворон в музыке получился? Изменился ли он? И теперь они каждую тему музыки, под которую идет читка, ассоциируют с определенным героем или эпизодом. Музыку мы не искусственно накладывали, а к каждому кусочку подбирали свое. Меняли, добавляли», – говорит режиссер.

Второй раз на сцену ребята из проекта #ЗаЖивое выйдут 2 апреля – в Международный день информирования об аутизме, учрежденный ООН. Они вновь представят «Снежную королеву», но уже с новыми элементами. Полноценный же спектакль («Снежную королеву» или нет – еще не известно) можно будет увидеть в сентябре, на фестивале «Реальный театр», который проводит ТЮЗ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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