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Екатеринбург

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Публикации за 01.03.17

В Ивделе адвокат заплатил 100 тысяч рублей сотруднику колонии, чтобы зэку дали сотовый

В Ивделе адвокат заплатил 100 тысяч рублей сотруднику колонии, чтобы зэку дали сотовый

В Свердловской области возбуждено уголовное дело против действующего адвоката, которому вменяется попытка дачи крупной взятки должностному лицу.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данным следствия, в конце января 2017 года подозреваемый находился в служебном кабинете одной из исправительных колоний города Ивделя. Адвокат передал сотруднику ИК взятку в размере 100 тысяч рублей за то, чтобы один из осужденных мог начать пользоваться сотовым телефоном. Сразу после этого правозащитник был задержан сотрудниками областного управления ФСБ, которые вместе с оперативниками УСБ регионального ГУФСИН проводили оперативные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ («Покушение на дачу взятки в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий»). СКР начал сбор

доказательной базы. «Допрашиваются свидетели, анализируются имеющиеся оперативные материалы. Расследование уголовного дела продолжается», – заключают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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