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Екатеринбург

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Публикации за 01.03.17

«Урал» сыграет в полуфинале Кубка России с «Рубином»

«Урал» сыграет в полуфинале Кубка России с «Рубином»

Определился соперник екатеринбургского ФК «Урал» по полуфиналу Кубка России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, во втором матче 1/4 финала Кубка России «Рубин» на своем поле одолел «Сибирь» со счетом 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Жонатас. Победитель этой пары вышел на ФК «Урал», который накануне в остросюжетном поединке одолел «Краснодар».

«Шмели» сначала отыграли три мяча у «быков». Уже в дополнительное время «Урал» остался в меньшинстве, но сумел сохранить ничью по ходу овертайма. Победитель определялся в серии пенальти, где удачливее оказались екатеринбуржцы. Определяющим стал очередной промах нападающего «быков» Смолова. «Уралу» понадобилось четыре удара, чтобы решить исход матча. Голами с точки отметились Эрик Бикфалви, Эдгар Манучарян, Роман Емельянов и Артем Фидлер. Николай Заболотный совершил два сейва.

Поединок между «Уралом» и «Рубином» состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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