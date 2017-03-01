«Урал» сыграет в полуфинале Кубка России с «Рубином»

Публикации за 01.03.17

Определился соперник екатеринбургского ФК «Урал» по полуфиналу Кубка России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, во втором матче 1/4 финала Кубка России «Рубин» на своем поле одолел «Сибирь» со счетом 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Жонатас. Победитель этой пары вышел на ФК «Урал», который накануне в остросюжетном поединке одолел «Краснодар».

«Шмели» сначала отыграли три мяча у «быков». Уже в дополнительное время «Урал» остался в меньшинстве, но сумел сохранить ничью по ходу овертайма. Победитель определялся в серии пенальти, где удачливее оказались екатеринбуржцы. Определяющим стал очередной промах нападающего «быков» Смолова. «Уралу» понадобилось четыре удара, чтобы решить исход матча. Голами с точки отметились Эрик Бикфалви, Эдгар Манучарян, Роман Емельянов и Артем Фидлер. Николай Заболотный совершил два сейва.

Поединок между «Уралом» и «Рубином» состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

Треть свердловчан не проголосовали бы за губернатора Евгения Куйвашева на выборах. / Три веселых буквы, сгоревшие рукописи и Пифагор. Что сводит с ума математиков после доказательства теоремы Ферма. / В Ивделе адвокат заплатил 100 тысяч рублей сотруднику колонии, чтобы зэку дали сотовый. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»