В ночном ДТП на Белинского погиб водитель «Калины» и пострадал его пассажир (ФОТО)

Публикации за 02.03.17

Один человек погиб, другой получил травмы в результате ДТП, которое случилось сегодня в 02:05 ночи в Екатеринбурге на улице Белинского.

Как сообщили NDNews.ru в городском ОГИБДД, водитель «Лады Калины» ехал со стороны улицы Авиационной в направлении улицы Трактористов и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Фольксваген Таурег».

В результате лобового столкновения погиб водитель «Калины» – мужчина 1995 года рождения. Его водительский стаж составлял всего два года. В ГКБ №24 доставили его 23-летнего пассажира, у которого врачи диагностировали ушиб грудной клетки. Водитель иномарки в ДТП не пострадал.

По факту дорожного происшествия ГИБДД будет проведено расследование.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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