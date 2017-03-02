NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 02.03.17

Крышу Центрального стадиона весом 5000 тонн поставили на восемь пилонов (ФОТО)

Крышу Центрального стадиона весом 5000 тонн поставили на восемь пилонов (ФОТО)

Строители завершили раскружаливание внешнего кольца крыши Центрального стадиона в Екатеринбурге. Временные подпорки, окружавшие стадион, убрали. Теперь крыша, которая весит 5 тысяч тонн, держится на восьми железобетонных пилонах.

Новый День: Крышу Центрального стадиона весом 5000 тонн поставили на восемь пилонов (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба застройщика – компании «Синара-Девелопмент», работы длились двое суток. Рабочие домкратами поднимали и опускали весь металлокаркас крыши общим весом 5 тысяч тонн. Сейчас он стоит на восьми пилонах, а внешнее кольцо высвободили от временных конструкций.

Следующим этапом реконструкции станет установка непрозрачного мембранного покрытия крыши. А уже в апреле начнется обустройство футбольного поля.

Фото пресс-службы компании «Синара-Девелопмент»

Новый День: Крышу Центрального стадиона весом 5000 тонн поставили на восемь пилонов (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

В ночном ДТП на Белинского погиб водитель «Калины» и пострадал его пассажир (ФОТО). / Кировский райсуд начинает рассматривать дела беспредельщика Игоря Новоселова. / Суд над маньяком, приносившим в жертву людей – ОНЛАЙН-трансляция.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter