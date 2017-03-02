Крышу Центрального стадиона весом 5000 тонн поставили на восемь пилонов (ФОТО)

Публикации за 02.03.17

Строители завершили раскружаливание внешнего кольца крыши Центрального стадиона в Екатеринбурге. Временные подпорки, окружавшие стадион, убрали. Теперь крыша, которая весит 5 тысяч тонн, держится на восьми железобетонных пилонах.

Как сообщает пресс-служба застройщика – компании «Синара-Девелопмент», работы длились двое суток. Рабочие домкратами поднимали и опускали весь металлокаркас крыши общим весом 5 тысяч тонн. Сейчас он стоит на восьми пилонах, а внешнее кольцо высвободили от временных конструкций.

Следующим этапом реконструкции станет установка непрозрачного мембранного покрытия крыши. А уже в апреле начнется обустройство футбольного поля.

Фото пресс-службы компании «Синара-Девелопмент»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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