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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

Чиновники Минспорта проигнорировали конференцию в Екатеринбурге, посвященную подготовке к ЧМ-2018 (ФОТО)

Чиновники Минспорта проигнорировали конференцию в Екатеринбурге, посвященную подготовке к ЧМ-2018 (ФОТО)

Спортивные чиновники проигнорировали международную научно-практическую конференцию в Екатеринбурге, посвященную подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в числе спикеров конференции значились директор департамента науки и образования Минспорта России Сергей Евсеев, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Коганов, а также министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Последний, в частности, должен был выступить с докладом о том, как идет подготовка Екатеринбурга к мундиалю, с какими сложностями сталкиваются организаторы ЧМ-2018, насколько уже обеспечен город инфраструктурой для проведения футбольных матчей первенства планеты. Ожидалось, что Евсеев выскажется на тему допинга в свете последних международных скандалов.

Новый День: Чиновники Минспорта проигнорировали конференцию в Екатеринбурге, посвященную подготовке к ЧМ-2018 (ФОТО)

Ничего этого участники конференции не услышали по причине неявки представителей регионального и федерального Минспорта. Директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Нина Серова лишь зачитала приветственное слово Евсеева, а за Рапопорта с короткой речью выступил его помощник Андрей Зяблицев, который пожелал всем, цитируем, «конструктивного общения, налаживания контактов и хорошего настроения». Собравшиеся в УрФУ студенты и журналисты, мягко говоря, остались от произошедшего в недоумении.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. На Центральном стадионе Екатеринбурга состоятся четыре матча ЧМ-2018.

Новый День: Чиновники Минспорта проигнорировали конференцию в Екатеринбурге, посвященную подготовке к ЧМ-2018 (ФОТО)

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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