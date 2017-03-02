В Екатеринбурге перед судом предстанут мошенники, укравшие 2,6 миллиона рублей на приеме металлолома

Публикации за 02.03.17

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в хищении средств с собственного предприятия. Подозреваемые работали в ООО «МЕТА-Екатеринбург», которое занимается приемом и переработкой металлолома.

По версии следствия, 35-летний уроженец Узбекистана Андрей Пилипака, работавший начальником отдела транзитных закупок, предложил 30-летней уроженке Казахстана Яне Зотеевой, которая трудилась весовщиком, похитить деньги предприятия. При этом в служебные обязанности Пилипаки входила непосредственная организация работ по заготовке лома и отходов чёрных металлов. С августа по сентябрь 2016 года обвиняемые вносили ложные сведения в приёмо-сдаточные акты, и таким способом похитили более 2,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пилипаке и Зотеевой предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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