В Екатеринбурге пройдут гастроли всемирно известного цирка Филатовых в честь 180-летия династии (ФОТО)

Публикации за 02.03.17

С 11 марта по 16 апреля в Екатеринбургском цирке сбудет выступать всемирно известный Цирк Филатовых. Гастроли посвящаются 180-летию династии. Зрители увидят уникальные номера: сложнейший эквилибр, канатоходцев на проволоке, акробатов и, конечно, медвежий цирк.

Филатовы – артисты с мировым признанием, династия в этом году отмечает 180-летие. До сих пор артисты не перестают удивлять публику новыми номерами и шоу-программами. Одну из них смогут увидеть зрители в Екатеринбурге – труппа будет гастролировать в городе с 11 по 16 апреля.

Как рассказали NDNews.ru в Цирке Филатовых, для Екатеринбурга подготовлены новые номера: загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», сложнейший эквилибр, воздушные гимнасты без страховки, редкий жанр – мгновенные переодевания, канатоходцы на проволоке. Также зрители увидят акробатическую пару «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу – прыжок собаки-супермэна с 6-метровой лестницы.

Фото с сайта Цирка Филатовых

И, конечно, Филатовы привезут легенду мирового цирка – аттракцион «Медвежий цирк», созданный прославленным дрессировщиком – В.И.Филатовым, имя которого носит Екатеринбургский цирк. На манеже – 15 хищников: медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах . Кроме медведей, в представлении будут участвовать арктические лайки, пони, белоснежные голуби, австралийские пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы.

Программа сопровождается световым, лазерным оформлением и шоу-балетом. Художественный руководитель – народная артистка России Татьяна Филатова.

Стоимость билетов – от 600 рублей и выше, в зависимости от ряда и сектора. Представления пройдут: четверг и пятница – 18:30; суббота и воскресенье – 12:00 и 16:00. Билеты уже в продаже, их можно приобрести в кассах цирка, а также онлайн на сайте Цирка Филатовых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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