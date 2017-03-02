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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

На улице Большакова из-за коммунальной аварии временно вводится двустороннее движение

На улице Большакова из-за коммунальной аварии временно вводится двустороннее движение

В Екатеринбурге на отрезке улицы Большакова от Луначарского до Мичурина меняется схема движения транспорта из-за коммунальной аварии. Обычно на этом участке действует одностороннее движение транспорта, но на время ремонта водовода дорожные службы организуют двустороннее движение, чтобы автомобилистам было удобнее объезжать место, где работают коммунальщики. Изменения транспортного сообщения вводятся с 12:00 сегодняшнего дня и до устранения последствий аварии, сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По информации ЕМУП «Водоканал», на улице Большакова, 20, произошла скрытая утечка из водовода диаметром 100 миллиметров, в результате которой вода не выходит на поверхность, а просачивается в грунт. Коммунальщики приняли решение провести восстановительный ремонт в зоне повреждения трубы, чтобы не допустить более серьезных последствий. Работы могут продлиться вплоть до 3 марта.

На место прорыва уже выехала аварийная бригада, которая будет использовать специальную технику. На указанном участке улицы Большакова дорожники установят временные знаки двустороннего движения транспорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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