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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

В Екатеринбурге выступит джазовый певец Клив Джонс с хитами Синатры и Пресли (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге выступит джазовый певец Клив Джонс с хитами Синатры и Пресли (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге завтра, 3 марта, в джаз-клубе «EverJazz» выступит американский джазовый певец Клив Джонс. Начало концерта – в 19:00.

Как передает корреспондент NDNews.ru, харизматичный темнокожий вокалист хорошо известен поклонникам джазовой музыки во всем мире, но в столице Среднего Урала выступать ему еще не доводилось. В Екатеринбурге Клив Джонс в рамках своей гастрольной программы исполнит песни Майкла Джексона, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Стиви Уандера, Рэя Чарлза. Тембр и вокальные данные американца дают ему возможность исполнять песни в различных стилях: джаз, ритм и блюз, блюз и фанк.

Новый День: В Екатеринбурге выступит джазовый певец Клив Джонс с хитами Синатры и Пресли (ФОТО, ВИДЕО)

«Выпускник двух престижных вузов – Морхауз колледжа в Атланте и музыкального колледжа Беркли в Бостоне – Клив стал профессиональным вокалистом на музыкальных и театральных сценах. Уроженец Южной Каролины, Клив начал свою карьеру под руководством матери, которая была ведущей певицей в местной церкви. Певец вспоминает: «В возрасте девяти лет моя мать прямо-таки заставила меня петь в церкви. Я был довольно упрям и застенчив и не хотел делать этого. Но теперь я очень рад, что сдался под её напором», – отметили в разговоре с корреспондентом NDNews.ru в «EverJazz».

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