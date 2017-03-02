Екатеринбуржцу пришлось расстаться с «Лексусом» из-за долга бывшей жены

Публикации за 02.03.17

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали за долги автомобиль Lexus NX 300 H, находившийся в общем владении разведенных супругов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления ФССП, 45-летняя екатеринбурженка Елена Ш., не выполнив условий договора займа, задолжала некоему частному лицу чуть более миллиона рублей. Женщина официально нигде не работает, но приставы установили, что она владеет 1/2 доли дорогого кроссовера. При разделе имущества между ней и ее супругом Сергеем Ш. суд вынес решение определить долю в праве собственности на автомобиль.

Когда после тщательного розыска приставы обнаружили «Лексус», то за рулем машины оказался бывший муж Елены Сергей. Мужчина пытался помешать исполнительным действиям. Он заперся в автомобиле и долго не отвечал на требования сотрудников ФССП. Но, в конце концов, поддался уговорам и вышел из укрытия. В итоге автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение взыскателю.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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