В Екатеринбурге из музея похитили коробку из-под конфет вековой давности

Публикации за 02.03.17

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту необычной кражи. Неизвестные похитили коробку из-под конфет 1912 года выпуска из литературно-мемориального музея Ф.М. Решетникова, расположенного на улице Пролетарской.

Как сообщила сегодня NDNews.ru руководитель пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Ирина Бучельникова, директор музея обратился с соответствующим заявлением в отдел полиции №1 накануне, 1 марта. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сыщики осмотрели помещения учреждения и опросили сотрудников музея. Определить точный день пропажи они не смогли. Не исключено, что кража экспоната была совершена во время одной из экскурсий. В настоящее время сыщики устанавливают личность воришки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

Не учли иностранных мигрантов, частную собственность и отсутствие полномочий: журналисты нашли слабые места в прогнозе развития Екатеринбурга до 2035 года. / После скандала с бродячими собаками, пугающими детей, власти уральского города решили отлавливать и убивать животных. / Екатеринбуржцу пришлось расстаться с «Лексусом» из-за долга бывшей жены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»