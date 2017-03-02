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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

В Екатеринбурге из музея похитили коробку из-под конфет вековой давности

В Екатеринбурге из музея похитили коробку из-под конфет вековой давности

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту необычной кражи. Неизвестные похитили коробку из-под конфет 1912 года выпуска из литературно-мемориального музея Ф.М. Решетникова, расположенного на улице Пролетарской.

Как сообщила сегодня NDNews.ru руководитель пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Ирина Бучельникова, директор музея обратился с соответствующим заявлением в отдел полиции №1 накануне, 1 марта. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сыщики осмотрели помещения учреждения и опросили сотрудников музея. Определить точный день пропажи они не смогли. Не исключено, что кража экспоната была совершена во время одной из экскурсий. В настоящее время сыщики устанавливают личность воришки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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