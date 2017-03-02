Первые «выделенки» для общественного транспорта появятся на Ленина, Свердлова и Щербакова

Публикации за 02.03.17

Уже этой весной на некоторых улицах Екатеринбурга появятся выделенные полосы для общественного транспорта. В первую очередь это коснется улиц с тремя полосами. Об этом заявил в эфире одного из местных телеканалов зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.

По его словам, в первую очередь полосы для ОТ обособят на улицах Свердлова, Карла Либкнехта, на проспекте Ленина, улице Малышева, а также на улицах Щербакова (где троллейбусы с Химмаша традиционно стоят в пробках), Щорса и других. Это будет сделано с помощью разметки и дорожных знаков уже весной, как только позволит погода. Одновременно в мэрии думают об обособлении трамвайных путей, чтобы на них не заезжал личный транспорт. «Всем известны такие проблемные улицы для движения трамваев, пассажиры знают, что на трамвайных путях стоит вереница личного автотранспорта. Это улицы Куйбышева, Радищева, 8 Марта и другие. Выделение трамвайных путей с помощью бордюрного камня – довольно дорогостоящий вопрос, в ближайшей перспективе мы эти мероприятия не планируем, хотя это дает хорошие результаты и возможно в будущем», – заявил Яскевич.

Кроме того, Яскевич сообщил, что сейчас мэрия рассматривает все маршруты, где в этом году заканчиваются сроки договоров с перевозчиками и выбирает маршруты, которые продлевать нецелесообразно. «Таких маршрутов немного. Сегодня определены два, которые стопроцентно дублируют другие, их отмена не повлечет ухудшения транспортной ситуации. Я сейчас не буду говорить про конкретные маршруты, рабочая группа продолжает свою работу. После окончания работы можно озвучить, которые не будут продлеваться на следующий период», – рассказал чиновник.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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