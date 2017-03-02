Последователи Соколовского пытались похитить из Храма-на-Крови рясу священника

В Екатеринбурге, судя по всему, появились последователи блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови. Группа школьников пыталась вынести из религиозного объекта, построенного на месте расстрела царской семьи, рясу священника.
Как передает корреспондент NDNews.ru, эту информацию подтвердила сегодня нашему агентству руководитель пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Ирина Бучельникова. По ее словам, по факту инцидента в настоящее время ведется проверка. В ближайшее время полиция озвучит подробности происшествия и ход расследования. Пока что известно, что двое подростков зашли в раздевалку священнослужителей, закрытую для обычных посетителей, и вынесли оттуда рясу.
При этом в полиции опровергают сведения о том, что злоумышленники также пытались вынести из Храма-на-Крови исповедальный крест. По данным «Лайфа», юноши (по некоторым сведениям – ученики 10 класса элитной гимназии Екатеринбурга) спустились к алтарю и забрали крест, заменив его на гаечный ключ. Вынести церковное облачение и крест из храма подросткам не дали охранники. Они задержали нарушителей порядка и передали их в руки полиции.
Указывается, что школьники проникли в один из крупнейших храмов России для того, чтобы сделать памятные селфи. Они бегали по этажам Храма-на-Крови, пускали бумажные самолетики.
Напомним, на этой неделей определилась дата начала рассмотрения по существу уголовного дела Руслана Соколовского. Судебный процесс начнется 13 марта. Молодой человек был задержан 3 сентября прошлого года, в настоящее время он находится под домашним арестом. Причиной для возбуждения дела стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Юноша сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.
«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте.
В окончательной редакции обвинительного заключения 22-летнему Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).
Екатеринбург, Игнат Бакин
Екатеринбург. Другие новости 02.03.17
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