Все живы? Катафалк протаранил трамвай в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Публикации за 02.03.17

В Екатеринбурге произошла курьёзная авария – в самом центре города грузопассажирский автомобиль службы ритуальных услуг протаранил трамвай. По предварительным данным, все живы и никто не пострадал.

Фото дорожного инцидента с «газелью» похоронщиков опубликовала пассажирка трамвая Анастасия Темерещева. Девушка рассказала NDNews.ru, что катафалк врезался в трамвай неподалеку от перекрестка улицы Генеральской и проспекта Ленина около 15:00. Трамвай следовал по маршруту №15. При этом машину, которая буквально влетела под него, протащило несколько метров. По сообщениям очевидцев, никто в аварии не пострадал. Однако установить, были ли в «газели» пассажиры или груз, не удалось.

Фото Анастасии Темерещевой

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

На трассе Пермь – Екатеринбург автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой (ФОТО). / Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 100 тысяч из-за задержки рейса в сентябре прошлого года. / Последователи Соколовского пытались похитить из Храма-на-Крови рясу священника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»