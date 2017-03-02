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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

Все живы? Катафалк протаранил трамвай в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Все живы? Катафалк протаранил трамвай в центре Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге произошла курьёзная авария – в самом центре города грузопассажирский автомобиль службы ритуальных услуг протаранил трамвай. По предварительным данным, все живы и никто не пострадал.

Новый День: Все живы? Катафалк протаранил трамвай в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Фото дорожного инцидента с «газелью» похоронщиков опубликовала пассажирка трамвая Анастасия Темерещева. Девушка рассказала NDNews.ru, что катафалк врезался в трамвай неподалеку от перекрестка улицы Генеральской и проспекта Ленина около 15:00. Трамвай следовал по маршруту №15. При этом машину, которая буквально влетела под него, протащило несколько метров. По сообщениям очевидцев, никто в аварии не пострадал. Однако установить, были ли в «газели» пассажиры или груз, не удалось.

Фото Анастасии Темерещевой

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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