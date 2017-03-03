В поселке Малышева сотрудники полиции избили на улице подростка за то, что он кидался снежками

Публикации за 03.03.17

В пригородном поселке Малышева накануне вечером патруль остановил 16-летнего Илью Щербакова. Сотрудники полиции заподозрили подростка в том, что он кидал в окна снежки. В процессе беседы один из бойцов ППС несколько раз ударил парня по ноге, другой в живот. Потом Илью доставили в отдел, и там уже начальник отдела «добавил» задержанному удар в голову.

Школьника отпустили в тот же вечер, сотрудник полиции доставил его домой. О побоях Илья рассказал матери. Данные медосмотра подтвердили рассказ подростка: у него зафиксированы тупая травма живота и сотрясение головного мозга.

«У нас в поселке молодежь ходит и кидает в окна снежки, бывает, что разбивают. Видимо, он раньше был замечен. Вчера снова ходили, кидали, и полиция начала всех отлавливать на улице. Мой шел один. Я все понимаю, дети хулиганят, но это не повод бить. Родной отец его никогда не бил. Я хочу, чтобы начальника отдела Чистякова и патрульного Мамедова наказали», – рассказала NDNews.ru мать пострадавшего. Тем же вечером она написала заявление в полицию о неправомерных действиях сотрудников.

В ГУ МВД по Свердловской области нашему агентству сообщили, что о данном факте в ведомстве знают, ведется проверка. Официальный комментарий будет позже.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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