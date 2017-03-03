NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 03.03.17

Корпоративному изданию УВЗ исполнилось 85 лет

Корпоративному изданию УВЗ исполнилось 85 лет

Сегодня сотрудники и читатели газеты «Машиностроитель» отметят ее 85-летие. Первый выпуск корпоративного издания УВЗ увидел свет 3 марта 1932 года. Правда, тогда заводская газета называлась «Уралвагонстрой», а выпускала ее бригада журналистов, которым бы позавидовала любая редколлегия.

Главредом «Уралвагонстроя» стал московский журналист Семен Хайкин. Корреспондентами Александр Филипчук и Иван Смирнов, которые потом возглавляли центральные информационные агентства СССР, Леонид Вилкомир, который впоследствии стал писать для «Красной Звезды». Иллюстрации готовил заслуженный художник Украинской ССР Леонид Шматько – другие его работы можно увидеть, например, в Третьяковке. За годы работы корпоративная газета несколько раз меняла название – была «Вагоногигантом», «Коминтерновцем», «Сталинцем» и, наконец, стала «Машиностроителем».

Новый День: Корпоративному изданию УВЗ исполнилось 85 лет

«В 30-е годы газета боролась за ускорение темпов строительства будущего гиганта машиностроения, помогала развивать соцсоревнования, добивалась улучшения жизненных условий трудящихся. В годы войны вдохновляла рабочих на трудовые подвиги. В 50-е в ней во весь голос стала звучать тема экономии и бережливости. В 60-е появились рубрики «Комсомольский прожектор», «Народный контроль», материалы об изобретателях и новаторах производства. В 70-80-е силами редакции, помимо печатной, выпускались световая и радиогазеты. Корреспонденты говорили о развитии производства, строили новые соцобъекты, а также брали на контроль пьяниц и прогульщиков. «Машиностроитель» всегда был центром активной общественной и культурной жизни не только завода, но и Дзержинского района Нижнего Тагила. Здесь проводились встречи рабкоров, вела работу общественная приемная, проходили заседания литературного клуба. В разное время в редакции бывали поэт Александр Твардовский, актриса Инна Макарова, режиссер Сергей Герасимов и многие другие известные люди», – рассказывают сегодня в пресс-службе УВЗ.

В советское время тираж «Машиностроителя» был небольшим – 4 тысячи экземпляров, а теперь – вырос до 17800. В газете по-прежнему освещают производственные, экономические и социальные вопросы, экологию, здоровье уралвагонзаводцев, молодежную политику. Главным героем «Машиностроителя», как и 85 предыдущих лет, является человек труда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.03.17

В поселке Малышева сотрудники полиции избили на улице подростка за то, что он кидался снежками. / Спасатели назвали самые опасные водоемы области (ФОТО). / Денис Паслер может возглавить «Т Плюс» в следующий понедельник.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter