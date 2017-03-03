Корпоративному изданию УВЗ исполнилось 85 лет

Публикации за 03.03.17

Сегодня сотрудники и читатели газеты «Машиностроитель» отметят ее 85-летие. Первый выпуск корпоративного издания УВЗ увидел свет 3 марта 1932 года. Правда, тогда заводская газета называлась «Уралвагонстрой», а выпускала ее бригада журналистов, которым бы позавидовала любая редколлегия.

Главредом «Уралвагонстроя» стал московский журналист Семен Хайкин. Корреспондентами Александр Филипчук и Иван Смирнов, которые потом возглавляли центральные информационные агентства СССР, Леонид Вилкомир, который впоследствии стал писать для «Красной Звезды». Иллюстрации готовил заслуженный художник Украинской ССР Леонид Шматько – другие его работы можно увидеть, например, в Третьяковке. За годы работы корпоративная газета несколько раз меняла название – была «Вагоногигантом», «Коминтерновцем», «Сталинцем» и, наконец, стала «Машиностроителем».

«В 30-е годы газета боролась за ускорение темпов строительства будущего гиганта машиностроения, помогала развивать соцсоревнования, добивалась улучшения жизненных условий трудящихся. В годы войны вдохновляла рабочих на трудовые подвиги. В 50-е в ней во весь голос стала звучать тема экономии и бережливости. В 60-е появились рубрики «Комсомольский прожектор», «Народный контроль», материалы об изобретателях и новаторах производства. В 70-80-е силами редакции, помимо печатной, выпускались световая и радиогазеты. Корреспонденты говорили о развитии производства, строили новые соцобъекты, а также брали на контроль пьяниц и прогульщиков. «Машиностроитель» всегда был центром активной общественной и культурной жизни не только завода, но и Дзержинского района Нижнего Тагила. Здесь проводились встречи рабкоров, вела работу общественная приемная, проходили заседания литературного клуба. В разное время в редакции бывали поэт Александр Твардовский, актриса Инна Макарова, режиссер Сергей Герасимов и многие другие известные люди», – рассказывают сегодня в пресс-службе УВЗ.

В советское время тираж «Машиностроителя» был небольшим – 4 тысячи экземпляров, а теперь – вырос до 17800. В газете по-прежнему освещают производственные, экономические и социальные вопросы, экологию, здоровье уралвагонзаводцев, молодежную политику. Главным героем «Машиностроителя», как и 85 предыдущих лет, является человек труда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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