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Екатеринбург

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Публикации за 03.03.17

Екатеринбургские медведи второй год подряд просыпаются слишком рано (ФОТО)

Екатеринбургские медведи второй год подряд просыпаются слишком рано (ФОТО)

Достаточно теплая для начала весны погода разбудила медведей Екатеринбургского зоопарка.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе зоопарка, первым традиционно вышел из спячки белокоготный медведь Карат, затем – гималайский медведь Гай.

Гималайский медведь Гай
Гималайский медведь Гай

Другие медведи тоже подтянулись – все они в той или иной степени активны и начинают есть. Однако из берлог пока не вылезают. Уже второй год подряд медведи просыпаются в конце зимы – начале весны. До этого несколько лет подряд они просыпались лишь к середине-концу марта.

Бурый медведь Черныш
Бурый медведь Черныш

После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется «тяжелая» жирная пища, так как в природе в этот период они едят только растительные корма. Поэтому в зоопарке в их рацион входят яблоки, огурцы и хлеб. Посмотреть на проснувшихся медведей можно с 11:00 до 15:00, к вечеру они уходят обратно в берлогу.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Белокоготный медведь Карат, фото Екатерины Уваровой
Белокоготный медведь Карат, фото Екатерины Уваровой

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.03.17

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