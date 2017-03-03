Екатеринбургские медведи второй год подряд просыпаются слишком рано (ФОТО)

Публикации за 03.03.17

Достаточно теплая для начала весны погода разбудила медведей Екатеринбургского зоопарка.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе зоопарка, первым традиционно вышел из спячки белокоготный медведь Карат, затем – гималайский медведь Гай.

Гималайский медведь Гай

Другие медведи тоже подтянулись – все они в той или иной степени активны и начинают есть. Однако из берлог пока не вылезают. Уже второй год подряд медведи просыпаются в конце зимы – начале весны. До этого несколько лет подряд они просыпались лишь к середине-концу марта.

Бурый медведь Черныш

После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется «тяжелая» жирная пища, так как в природе в этот период они едят только растительные корма. Поэтому в зоопарке в их рацион входят яблоки, огурцы и хлеб. Посмотреть на проснувшихся медведей можно с 11:00 до 15:00, к вечеру они уходят обратно в берлогу.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Белокоготный медведь Карат, фото Екатерины Уваровой

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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