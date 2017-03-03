Светлана Карамышева через суд добивается выплат за колбасу у трех предприятий

Публикации за 03.03.17

Супруга главы Сысерти Александра Карамышева добивается выплат у ритейлеров за поставленные колбасные изделия.

Сразу три дела появились в картотеке арбитражного суда. Везде истцом выступает супруга нынешнего главы Сысертского городского округа Александра Карамышева Светлана. Ответчики – екатеринбургские ООО «Малина», ООО «Торговый дом «Сосновый бор» и пермское ООО «Виват Трейд». Общая сумма заявленных исков – порядка 600 тысяч рублей. Причина подачи исковых заявлений от бизнес-леди пока не ясна.

Между тем, ранее Карамышева уже обращалась в арбитражный суд с иском к ряду предприятий, судя по всему, претензии к ООО «Владимир и К» (сеть алкомаркетов «Семь пятниц», контролируется бизнесменом Владимиром Чамовских) были аналогичными. Тогда Карамышева через суд добилась выплат за колбасную продукцию общей суммой порядка 460 тыс. руб.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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