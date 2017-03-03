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Екатеринбург

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Публикации за 03.03.17

Благодаря энергетикам воздушная линия электросети в Белоречке «встала на ноги»

Благодаря энергетикам воздушная линия электросети в Белоречке «встала на ноги»

В поселке Белоречка под Верхним Тагилом завершается очередной этап капремонта электросетей. В этот раз энергетики обновят 1,2 км воздушной линии – работы идут уже несколько месяцев.

«Поселок находится в 5 километрах от Верхнего Тагила, каждый день ездим сюда из города. Большая протяженность воздушной линии, труднопроходимая местность очень сдерживают наши темпы. К тому же под замену здесь – практически все. Некоторые деревянные опоры просто висели на проводах – основания сгнили в топкой земле и рассыпались в труху. Сейчас ставим новые, с железобетонными приставками, тянем провод. Практически строим линию заново», – рассказал главный инженер Верхнетагильского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Алексей Путилов.

От этих сетей запитаны порядка 900 потребителей, а также местные предприятия – животноводческая ферма и артель золотодобытчиков. Изношенная система просто не выдерживала нагрузок – еще недавно здесь происходило до 30 отключений в год. Половину воздушной линии (около 4,5 километров) энергетики уже заменили, и сейчас жалоб на перебои с электричеством нет. Чтобы закрепить результат, предстоит обновить и оставшиеся километры проблемной воздушной линии.

Верхний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Верхний Тагил. Другие новости 03.03.17

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