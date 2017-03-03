В отношении браконьера, застрелившего беременную лосиху, возбудили уголовное дело

Публикации за 03.03.17

Полиция Заречного возбудила уголовное дело в отношении гражданина, который 19 февраля предположительно застрелил на берегу Белоярского водохранилища семью лосей – самца и беременную самку.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, злоумышленник пытался вывезти убитую самку с помощью снегохода, но его спугнул случайный очевидец. При осмотре прилегающей территории в двухстах метрах от тела самки сыщики нашли убитого самца. Специалист ветеринарной службы подтвердил, что предварительная причина смерти сохатых – огнестрельные ранения. Полицейские изъяли фрагменты шкур лосей и отправили их на экспертизу.

«Остаться безнаказанным браконьеру не удалось. По следам от снегохода оперативники добрались до городской лодочной станции, где в одном из домиков задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу житель Екатеринбурга гражданин Хомутов, 1981 года рождения. В 1998 году он был осужден к условному тюремному сроку Октябрьским судом областного центра. Нелегальный охотник мотивировал свой поступок желанием обзавестись свежим мясом, объясняя, что, якобы, стрелял по одному убегавшему животному, не зная, что лосиха беременна. Орудие преступления – зарегистрированный карабин «Вепрь – 308», импортный снегоход, автомашина «ВАЗ-2111» и прицеп к ней полицейские изъяли и поместили на ответственное хранение. В последующем, если подозреваемый не возместит государству ущерб на сумму более 300 тысяч рублей, имущество фигуранта может быть выставлено на торги. Подразделением дознания ОВД Заречного в отношении гражданина Хомутова возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК Российской Федерации «Незаконная охота с причинением крупного ущерба», – сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Для установления более подробных и точных обстоятельств дознавателем назначено проведение нескольких баллистических, биологических и химических экспертиз.

Заречный, Служба информации РИА «Новый День»

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