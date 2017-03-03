92 работника Уралвагонзавода получили значки ГТО государственного образца (ФОТО)

Публикации за 03.03.17

Первые 92 работника Уралвагонзавода – 60 мужчин и 32 женщины – получили знаки отличия «Готов у труду и обороне!» государственного образца. Участие в сдаче нормативов принимали заводчане в возрасте от 20 до 70 лет, большинство из них – 87 человек из 92 – сдали нормы на «отлично». 1 человек получил «серебро», 4 человека – «бронзу», сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.

Руководители завода в Нижнем Тагиле тоже сдавали нормы ГТО и личным примером доказали, что быть в хорошей физической форме – престижно. Золотые знаки отличия заслужили директор по производству Павел Слободяник, коммерческий директор Андрей Герасименко, начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт и другие.

Удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» за подписью министра спорта России Павла Колобкова и значки вручил работникам Уралвагонзавода депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, региональный посол ГТО Сергей Чепиков.

«Мне приятно сегодня быть здесь. Я желаю вам всего хорошего, будьте такими же спортивными, пусть ваши дети и внуки также увлекаются спортом», – отметил он.

Всего в 2016 году в соревнованиях по сдаче физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 522 работника Уралвагонзавода. Награждение остальных сотрудников пройдет позже.

Добавим, что рабочие не первый год сдают нормы ГТО. Уралвагонзавод одним из первых присоединился к движению в России. Впервые команда завода защищала честь предприятия в фестивале ГТО в Магнитогорске в 2014 году. Выполнив все нормативы, по итогам соревнований заводчане получили знаки ГТО Военно-спортивного фонда «Урал». Позднее заводчане неоднократно сдавали нормативы и участвовали в соревнованиях.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.03.17

Облсуд оставил блогера Соколовского под домашним арестом. / В Екатеринбурге из машины скорой помощи высадили 7-летнего мальчика с температурой. / Перед выборами свердловские единороссы взяли под контроль муниципалитеты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»