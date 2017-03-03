В Нижнем Тагиле любовник убил учителя математики

Публикации за 03.03.17

В Нижнем Тагиле трагически погибла 28-летняя учитель математики школы №138 Анастасия Ганнеман. Девушка месяцами терпела избиения, и в итоге погибла.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Анастасия была в гостях у 21-летнего бойфренда, между ними возник конфликт. Во время ссоры возлюбленный нанес девушке удар колюще-режущим предметом. От полученного ранения она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

«Пока нет заключения экспертизы, и говорить о том, что орудием убийства был именно нож, мы не можем. Подозреваемый при задержании сопротивления не оказывал. Он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения в следственный изолятор. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии», – цитирует ИА «Все новости» руководителя СО по Тагилстроевскому району СКР по Свердловской области Ивана Райхерта.

По данным АН «Между строк», мужчина провел полтора года в колонии-поселении после того, как сломал Анастасии Ганнеман руку. Девушка пыталась расстаться с агрессивным парнем, но молодой человек настаивал на продолжении отношений. При этом он периодически бил ее, но Настя терпела. У нее осталась шестилетняя дочь.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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