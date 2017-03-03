На Амундсена – Объездной столкнулись 5 машин, в том числе УАЗ скорой помощи

Публикации за 03.03.17

В Екатеринбурге на перекрестке Амундсена и Объездной столкнулись 5 автомобилей – 4 легковушки и УАЗ скорой помощи.

Как передает корреспондент NDNews.ru, подробности ДТП в социальных сетях сообщают очевидцы. По их словам, участниками аварии стали УАЗ скорой, а также два Ford Focus, Kia Sportage и «Лада Гранта». Медики ехали на зеленый сигнал светофора. Выехав на перекресток, в УАЗ врезался другой внедорожник Kia Sportage, водитель которого не рассчитала скорость при завершении маневра. Остальные автомобили были задеты по касательной.

Сервис «Яндекс. Пробки», отмечают горожане, в течение двух часов фиксировал серьезные затруднения в движении в районе аварии. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщают, что в ДТП никто не пострадал.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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