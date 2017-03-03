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Публикации за 03.03.17

В Кировграде отравилась газом семья, в том числе двое детей

В Кировграде отравилась газом семья, в том числе двое детей

В Кировграде прокуратура проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи из 3 человек, в том числе двоих детей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, 2 марта в полицию поступила информация об отравлении газом семьи – женщины 1981 г.р., и двоих детей, 2 и 13 лет, в одной из квартир многоквартирного дома в Кировграде. Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставлены в ЦГБ Кировграда.

Известно, что ранее в квартире пострадавших газовыми службами был отключен водонагреватель в связи с имеющимися нарушениями. Тем не менее, аппарат работал. Возможно, его самовольно подключили члены семьи. В ходе проверки будет дана правовая оценка по факту отравления газом троих человек, среди которых двое несовершеннолетних», – добавляют в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 03.03.17

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