В Екатеринбурге будут судить мужчину, укравшего два миллиона рублей по телефону

Публикации за 04.03.17

В суд передано дело о хищении крупной суммы посредством телефонного мошенничества. По версии следствия, обвиняемый убедил свою жертву, что является сотрудником банка, и получил доступ к счету.

Как сообщили NDNews.ru в УМВД по Екатеринбургу, житель Курганской области отправил в другой регион, жителю Кабардино-Балкарии, СМС с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована, инфо по телефону 89….». Получатель перезвонил. Во время разговора злоумышленник представился сотрудником одного из банков и сообщил, что ему поручено взять на контроль клиентов, у которых на расчетных счетах имеется сумма, превышающая 500 000 рублей. Мужчина, ставший жертвой мошенника, сообщил собеседнику, что у него на счете имеется более полумиллиона рублей и передал звонившему информацию о своей банковской карте. Деньги немедленно были переведены на другой лицевой счет.

Вычислили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска УМВД Екатеринбурга. Как сообщает пресс-группа ведомства, задержанный оказался рецидивистом. На его счету кражи, грабежи и 30 других эпизодов телефонного мошенничества. Сумма причиненного гражданам ущерба – около двух миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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