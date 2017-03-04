В Екатеринбурге прошел лыжный марафон «Европа – Азия». ФОТОрепортаж

Публикации за 04.03.17

Более 600 лыжников пробежали традиционный городской марафон. В 11:30 от обелиска «Европа – Азия» стартовали участники забега на 53 километра, марафон на короткую дистанцию в 35 километров начался от базы отдыха «Хрустальная». Призовой фонд гонки в этом году составил 800 тысяч рублей. В забеге на 53 км победил Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне, серебряный призёр в лыжном марафоне на 50 километров.

Евгений Дементьев

Напомним, первая лыжная гонка «Европа – Азия» состоялась 8 марта 1984 года: рабочий завода «Уралмаш» Владимир Лузин, спортивный клуб завода, любители лыжных гонок Среднеуральска и Первоуральска объединили свои усилия и желание создать лыжный маршрут из Первоуральска в тогда еще Свердловск. С тех пор лыжные гонки по этому маршруту проходят регулярно в начале марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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