В Екатеринбурге загорелся склад с пластикатом (ФОТО)

Публикации за 04.03.17

Сегодня днем загорелась кровля склада в районе Кольцово. К приезду пожарных крыша полыхала на площади в 800 квадратных метров. Как сообщает МЧС по Сведловской области, в тушении были задействованы 22 машины и более 70 человек.

На складе хранится пластикат – это мягкий термопластичный материал на основе поливинилхлорида. К восьми часам вечера распространение огня удалось остановить. Сотрудники МЧС ведут проливку кровли.

Екатеринбург, Антон Гуськов

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