На Амундсена утром сгорел автосервис (ФОТО)

Публикации за 05.03.17

В районе перекрестка улиц Амундсена – Волгогорадской сегодня утром загорелось здание автосервиса. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. По некоторым данным, в горящем помещении был газовый баллон. В настоящий момент пожар потушен, специалисты выясняют причины возгорания. По одной из версий, причиной ЧП стала печь, которой отапливалось здание.

Фото со страницы Алексей Балбарин Вконтакте

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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