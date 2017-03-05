«Урал» с минимальным счетом обыграл «Амкар»

Публикации за 05.03.17

Екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура чемпионата России на своем поле одолел «Амкар» с минимальным счетом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, игра состоялась сегодня днем на «СКБ Банк арене». Автором единственного мяча стал новичок хозяев Эрик Бикфалви. Румын на 32-й минуте с разворота результативно ударил по мячу. Этот успех позволил екатеринбуржцам подняться на 12-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. «Амкар» пока остается седьмым.

Следующий матч «Урал» сыграет в Туле, против местного «Арсенала».

Ранее «Урал» одержал громкую победу в Кубке России над топовым российским клубом «Краснодар». Тогда свердловчане отыгрались со счета 0:3 и выиграли 4:3.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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