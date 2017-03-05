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Екатеринбург

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Публикации за 05.03.17

На Белоярском водохранилище спасли рыбаков, уплывших на отколовшейся льдине

На Белоярском водохранилище спасли рыбаков, уплывших на отколовшейся льдине

ЧП на Белоярском водохранилище: Сегодня вечером льдина, на которой находились 23 рыбака, откололась от основного ледяного массива. О происшествии сообщил патруль службы спасения Заречного.

Как передает ГУ МЧС по Свердловской области, К моменту прибытия спасателей льдину с рыбаками отнесло от места отрыва на расстояние порядка 200 метров. С помощью судна на воздушной подушке спасатели переправили всех терпящих бедствие на участок прочного льда, откуда в сопровождении сотрудников МЧС они были доставлены на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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