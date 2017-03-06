В Кольцово скончался турист, вернувшийся из Праги

Публикации за 06.03.17

В аэропорту Екатеринбурга накануне вечером скончался мужчина, вернувшийся из Праги. Медики предполагают, что он погиб из-за тромба.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, вчера вечером в Кольцово умер 56-летний мужчина. Это житель Екатеринбурга, который вернулся рейсом U6-702 из Праги. В зоне прилета международных рейсов ему стало плохо, он потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины, наступившей предварительно в результате тромбоэмболии легочной артерии.

Следователи организовали проверку, проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы случившегося.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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