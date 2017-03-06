Родным сказали, что это суицид. Контрактник из Екатеринбурга погиб в командировке под Самарой (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

Контрактник из Екатеринбурга Иван Мужиков погиб при неизвестных обстоятельствах в командировке на военном полигоне в Самарской области. Родным отдали тело с многочисленными ссадинами и синяками, сказав, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Вдова не верит в это и считает, что расследование инцидента могут замять.

Трагедия произошла еще в конце января – тогда Иван Мужиков уехал в командировку на полигон Чапаевский. По словам его супруги Анжелики, в последний раз он выходил на связь 31 января, причем на расспросы жены о том, как идут дела, отвечал неохотно, говорил, что все не очень хорошо. На следующий день после этого звонка Анжелике и родителям Ивана сообщили, что он погиб – покончил жизнь самоубийством. Но родные эту версию не приняли. Особенно после того, как получили тело.

«У него множество травм: гематома на голове, ссадина на локте, сломан нос, рассечен подбородок, на руках и ногах синяки. Из личных вещей пропали наручные часы, хотя муж их никогда не снимал, даже в душе, – рассказала «МК-Оренбург» вдова Ивана. – Очевидно же, что был с кем-то конфликт, который может иметь отношение к этому происшествию, но нам об этом не говорят».

Фото с личной страницы Ивана «ВКонтакте»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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